Прокурор напомнил Яшину о последствиях несанкционированной акции

Главу московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина предупредили о недопустимости проведения несогласованных массовых мероприятий. Предостережение он получил из Мещанской межрайонной прокуратуры, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного ведомства.

Это была реакция на «поступившее обращение о нарушении законодательства о массовых мероприятиях» из столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, говорится в сообщении пресс-службы. Выяснилось, что Яшин «распространяет сведения» о «фактически несанкционированном митинге», который запланирован на 24 декабря и якобы должен состояться в сквере у Лермонтовской площади — «под видом районного праздника».

В межрайонной прокуратуре напомнили, что это мероприятие не согласовано со столичными органами исполнительной власти, поэтому его проведение недопустимо с точки зрения действующего законодательства и влечет за собой предусмотренную законом ответственность.

«На проведение массового мероприятия организаторы обязаны получить согласие в органах исполнительной власти. В случае проведения несогласованного массового мероприятия его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке», — говорится в письме межрайонного прокурора Яшину.

Информацию о проведении мероприятия «День свободных выборов» Яшин опубликовал в Facebook, после чего оппозиционер Алексей Навальный обратился к своим сторонникам с призывом прийти на эту акцию.