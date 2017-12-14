Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за «Открытой России»

Роскомнадзор предупредил YouTube об угрозе блокировки на территории России из-за аккаунта движения «Открытая Россия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу движения.

В письме Роскомнадзора, которое цитируют в «Открытой России», говорится: «На основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации».

После официального уведомления YouTube о получении данного письма в «Открытой России» заявили: «В ответном письме мы сообщили, что аккаунт "Открытой России" в YouTube не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что мы считаем действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова».

Ранее сайт российского движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, был заблокирован на территории России как нарушающий законодательство о нежелательных организациях.

Затем Twitter получил предупреждение от Роскомнадзора о блокировке на территории России в случае, если аккаунт «Открытой России» не будет удален в течение суток.