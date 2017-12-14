Захарова назвала ответственных за гибель людей в Донбассе

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала продолжающиеся попытки США найти предлог для начала поставок «смертоносных видов вооружений» на Украину.

В очередной раз, подчеркнула представитель МИД РФ, эта тема всплыла накануне на брифинге в Госдепартаменте США, где обвинили «ополчение Донбасса в обстрелах, которые ведут украинские силы». По словам Захаровой, «эти попытки переложить ответственность неслучайны», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Она отметила схожую позицию властей Канады, которые заявили о готовности лицензировать свои компании для проведения торговых операций по поставкам летального оружия украинцам.

«Американские концерны, в частности, производитель ручных гранатометов «Эйртроник Ю-ЭС-ЭЙ», как недавно выяснилось, уже вовсю поставляют Киеву оружие, кулуарно получая согласие Госдепартамента и Пентагона, хотя официально США заявляют, что окончательных решений на этот счет нет», — возмутилась Мария Захарова.

Представитель МИД РФ призвала «тех, кто подталкивает к таким решениям и их принимает, задуматься о своей личной ответственности», поскольку «силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие».