Совладельцы Промсвязьбанка списали проблемы на конкурентов и информатаки

Основные акционеры Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы выпустили обращение к клиентам и партнерам банка вслед за объявлением Центробанка о начале санации кредитной организации, сообщает РБК.

Напомним, ЦБ принял план мер по предотвращению банкротства Промсвязьбанка, при этом подчеркнув, что банк продолжает работу в обычном режиме, а регулятор готов оказать финансовую поддержку.

Несмотря на эти заверения, курс акций Промсвязьбанка начал снижаться на торгах Московской биржи — почти на 10%.

Ананьевы, комментируя ситуацию, отмечают: «Наш банк прошел в последнее время через очень тяжелые испытания. Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьезных вызовов. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства».

В обращении совладельцев Промсвязьбанка также говорится: «« течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк. В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его».

При этом Ананьевы подчеркивают, что работа всех подразделений Промсвязьбанка продолжается и кредитная организация ведет «конструктивный диалог» с Центробанком.