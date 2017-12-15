Курс биткоина приблизился к 18 тысячам долларов

Биткоин подорожал до 17,7 тысячи долларов на фоне новостей о запуске биржевым оператором CME Group Inc. фьючерсов на эту криптовалюту. Такие данные на 18:00 мск приводит портал Coindesk.

Тем временем на Чикагской бирже опционов (CBOE), уже открывшей фьючерсы на биткоин, он за сегодняшний день подорожал более чем на 10% — до 18,6 тысячи долларов за штуку.

CBOE запустила торги фьючерсами на биткоин 10 декабря.

Площадка CME планирует запустить аналогичную торговлю фьючерсами 17 декабря.