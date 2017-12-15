15 декабря 2017, 18:03
Курс биткоина приблизился к 18 тысячам долларов
Биткоин подорожал до 17,7 тысячи долларов на фоне новостей о запуске биржевым оператором CME Group Inc. фьючерсов на эту криптовалюту. Такие данные на 18:00 мск приводит портал Coindesk.
Тем временем на Чикагской бирже опционов (CBOE), уже открывшей фьючерсы на биткоин, он за сегодняшний день подорожал более чем на 10% — до 18,6 тысячи долларов за штуку.
CBOE запустила торги фьючерсами на биткоин 10 декабря.
Площадка CME планирует запустить аналогичную торговлю фьючерсами 17 декабря.
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