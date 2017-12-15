15 декабря 2017, 16:08
Страны ЕС согласились начать вторую фазу переговоров по выходу Великобритании
Лидеры 27 стран Евросоюза, остающиеся в ЕС, поддержали переход ко второй фазе переговоров об отделении Великобритании. Об этом в своем твиттере сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
«Лидеры ЕС согласны перейти ко второй фазе переговоров по Brexit. Поздравления премьер-министру [Великобритании] Терезе Мэй», — написал Туск.
Переход ко второй фазе переговоров предполагает установление правил на переходный период после отделения. Также переговоры затронут будущее партнерство британцев с ЕС.
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