Страны ЕС согласились начать вторую фазу переговоров по выходу Великобритании

Лидеры 27 стран Евросоюза, остающиеся в ЕС, поддержали переход ко второй фазе переговоров об отделении Великобритании. Об этом в своем твиттере сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

«Лидеры ЕС согласны перейти ко второй фазе переговоров по Brexit. Поздравления премьер-министру [Великобритании] Терезе Мэй», — написал Туск.

Переход ко второй фазе переговоров предполагает установление правил на переходный период после отделения. Также переговоры затронут будущее партнерство британцев с ЕС.