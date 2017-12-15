Гендиректором «Яндекса» назначена Елена Бунина‍

Генеральным директором ООО «Яндекс» с 1 декабря является HR-директор компании Елена Бунина, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу интернет-компании.

В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что Бунина будет совмещать две должности.

Прежний гендиректор и операционный директор компании Александр Шульгин стал гендиректором группы компаний Ozon.

Елена Бунина будет представлять «Яндекс» в работе с партнерами и на официальных мероприятиях. Операционным директором стал Грег Абовский. Технический директор Михаил Парахин руководит развитием поисковика и отвечает за технологическое развитие компании.