ЦБ оценил объем докапитализации Промсвязьбанка в 100-200 млрд рублей

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что регулятор оценивает объем докапитализации Промсвязьбанка примерно в 100-200 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ЦБ принял план мер по предотвращению банкротства Промсвязьбанка, при этом подчеркнув, что банк продолжает работу в обычном режиме, а регулятор готов оказать финансовую поддержку.

Поздышев: «Нижняя граница, я бы сказал, 100 млрд рублей, но это оптимистичный сценарий. Наиболее реалистичный сценарий — 200 млрд рублей. Возможно, временная администрация найдет что-то еще, это предварительные оценки».

Оценка финансового положения и докапитализация Промсвязьбанка могут занять около трех месяцев, считает Поздышев: «В Промсвязьбанке работает временная администрация управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, которая начнет проводить все необходимые мероприятия по оценке финансового положения банка и по его докапитализации. Мы рассчитываем, что все эти мероприятия могут завершиться достаточно быстро — в пределах трех месяцев».

Представитель ЦБ отметил, что владельцы Промсвязьбанка предлагали собственные варианты повышения финансовой устойчивости кредитной организации, в частности рассрочку по доформированию резервов на срок не менее 3 лет и компенсацию доначисления резервов за счет прибыли самого банка.

«Эти планы были рассмотрены, но нами были не приняты как возможные к исполнению по двум причинам. У нас нет законодательной возможности дать такую большую рассрочку по доформированию резервов. Единственная возможность графика по доформированию резервов существует при финансовом оздоровлении через АСВ при старом механизме санации. Использовать старый механизм санации для такого крупного банка Банк России не готов», — пояснил Поздышев.