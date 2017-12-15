15 декабря 2017, 13:39
Госдума разрешила внеплановые проверки бизнеса по жалобам сотрудников или СМИ
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, позволяющий проводить внеплановую проверку компаний, которые не заключают трудовые договоры с сотрудниками. Об этом сообщает ТАСС.
О том, что трудовой договор не заключается, в трудовую инспекцию может пожаловаться сам сотрудник.
Также поводом для проведения внеплановой проверки может стать и информация от властей, профсоюзов или СМИ.
Проверка, согласно документу, «может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в установленном порядке и без согласования с органами прокуратуры».
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