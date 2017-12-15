Госдума разрешила внеплановые проверки бизнеса по жалобам сотрудников или СМИ

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, позволяющий проводить внеплановую проверку компаний, которые не заключают трудовые договоры с сотрудниками. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что трудовой договор не заключается, в трудовую инспекцию может пожаловаться сам сотрудник.

Также поводом для проведения внеплановой проверки может стать и информация от властей, профсоюзов или СМИ.

Проверка, согласно документу, «может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в установленном порядке и без согласования с органами прокуратуры».