ЦИК снова пересчитал желающих баллотироваться в президенты

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на данный момент баллотироваться на пост президента России в выборах 2018 года изъявили желание 23 человека, сообщает РИА Новости.

Ранее 15 декабря Совет Федерации официально назначил выборы главы государства на 18 марта 2018 года. В ЦИК отметили, что формально старт избирательной кампании будет дан после официальной публикации соответствующего постановления в «Российской газете».

Между тем днем ранее ЦИК насчитал 13-15 желающих принять участие в президентских выборах 2018 года. При этом секретарь Центризбиркома Майя Гришина отметила: «Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива».

О намерении выставить свои кандидатуры на выборах-2018 объявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Валидмир Жириновский, бывший лидер «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский. Пожелал баллотироваться и оппозиционер Алексей Навальный, однако наличие у него судимости запрещает ему выставлять свою кандидатуру на выборные должности.