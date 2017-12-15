Прокуратура назвала самое коррумпированное подразделение силовиков

Согласно статистике Генпрокуратуры, в 2017 году наибольшее число коррупционных преступлений среди работников правоохранительных органов совершили сотрудники органов внутренних дел. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, сообщает РИА Новости.

«За 9 месяцев этого года установлено порядка 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные преступления. Большинство из них — 729 — это сотрудники органов внутренних дел, 191 преступление совершено сотрудниками ФСИН, 174 — работниками службы судебных приставов, 70 — работниками таможенных органов, 57 — служащими Росгвардии», — отчитался Буксман.

Он также отметил, что число коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, «растет из года в год», тогда как общее число таких преступлений в стране снижается.