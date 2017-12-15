Букингемский дворец назвал дату свадьбы принца Гарри

Пресс-служба британской королевской семьи объявила, что свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года, сообщает BBC.

О том, что свадьба пройдет в мае, ранее уже заявлял Букингемский дворец, однако конкретный день не называли. При этом СМИ называли 26 мая.

Стоит отметить, что выбор даты свадьбы не в последнюю очередь зависел от герцогини Кембриджской Кейт, супруги принца Уильяма: она беременна и должна родить третьего ребенка не позднее начала мая. Соответственно, свадьбу принца Гарри назначили на вторую половину месяца, чтобы на торжествах могли присутствовать все члены королевской семьи.