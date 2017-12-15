Совет Федерации дал официальный старт президентской кампании

Верхняя палата российского парламента официально назначила дату очередных выборов главы государства. На заседании Совета Федерации днем выборов президента назначено 18 марта 2018 года, сообщает РИА Новости.

Таким образом, дан официальный старт предвыборной президентской кампании. Желающие принять участие в выборах с этого момента могут зарегистрироваться и начать агитацию.

Напомним, о намерении выставить свои кандидатуры на выборах-2018 объявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Валидмир Жириновский, бывший лидер «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский. Пожелал баллотироваться и оппозиционер Алексей Навальный, однако наличие у него судимости запрещает ему выставлять свою кандидатуру на выборные должности.

На данный момент ЦИК насчитал 13-15 желающих принять участие в президентских выборах 2018 года. При этом секретарь Центризбиркома Майя Гришина отметила: «Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива».