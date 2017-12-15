Вероника Скворцова обсудила с Элтоном Джоном борьбу с ВИЧ

Британский музыкант Элтон Джон встретился в Москве с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Совместное фото певец выложил в инстаграм.

Он написал, что был рад возможности обсудить со Скворцовой более тесное сотрудничество между его Фондом по борьбе со СПИДом и российским Минздравом.

Сообщается, что встреча состоялась в «Крокус Сити Холле». Накануне Элтон Джон выступил там с концертом.

Во время выступления певец, как отмечает ТАСС, подчеркнул, что его фонд борьбы со СПИДом договорился с Минздравом РФ «о более тесном партнерстве для того, чтобы бороться с этой эпидемией здесь, в России».