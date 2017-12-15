15 декабря 2017, 21:08
Отца предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга выслали в Киргизию
Гражданин Киргизии и России Ахрал Азимов, сыновья которого Акрам и Аброр обвиняются в причастности к теракту в метро Петербурга, был лишен российского гражданства и выслан из страны. Об этом изданию Republic сообщил адвокат Азимовых Дмитрий Динзе.
Ахрал Азимов рассказал защитнику, что утром 14 декабря сотрудники полиции и ФСБ отвезли его в Кунцевский ОВД Москвы, где Азимову сообщили о лишении гражданства РФ.
С его слов, ему предложили добровольно покинуть Россию, пообещав оплатить половину стоимости авиабилета. Азимов согласился и в ночь на 15 декабря прилетел в Киргизию.
Ранее Динзе сообщал, что Азимова-старшего задержали в Москве.
Следствие считает Акрама и Аброра Азимовых организаторами теракта в Петербурге в апреле 2017 года.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое