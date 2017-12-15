Отца предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга выслали в Киргизию

Гражданин Киргизии и России Ахрал Азимов, сыновья которого Акрам и Аброр обвиняются в причастности к теракту в метро Петербурга, был лишен российского гражданства и выслан из страны. Об этом изданию Republic сообщил адвокат Азимовых Дмитрий Динзе.

Ахрал Азимов рассказал защитнику, что утром 14 декабря сотрудники полиции и ФСБ отвезли его в Кунцевский ОВД Москвы, где Азимову сообщили о лишении гражданства РФ.

С его слов, ему предложили добровольно покинуть Россию, пообещав оплатить половину стоимости авиабилета. Азимов согласился и в ночь на 15 декабря прилетел в Киргизию.

Ранее Динзе сообщал, что Азимова-старшего задержали в Москве.

Следствие считает Акрама и Аброра Азимовых организаторами теракта в Петербурге в апреле 2017 года.