Промпроизводство в РФ в ноябре упало максимальными темпами за 8 лет

Промышленное производство в России в ноябре 2017 года снизилось на 3,6% в годовом выражении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

При этом в октябре наблюдалась нулевая динамика. В сентябре годовой промышленности равнялся 0,9%, в августе — 1,5%, в июле — 1,1%, в июне — 3,5%, в мае — 5,6%, в апреле — 2,3%, в марте — 0,8%, в феврале был зафиксирован спад промпроизводства на 2,7% на фоне календарного фактора (рабочих дней в феврале было на два меньше, чем в феврале прошлого года). В январе рост промпроизводства составлял 2,3%.

Темпа падения промпроизводства, зафиксированные в ноябре, стали максимальными с октября 2009 года, когда российская экономика проходила пик негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса.

Эксперты отмечают, что отчасти спад можно объяснить высокой базой прошлого года: в ноябре 2016 года рост ускорился до 3,4% с 1,6% в октябре 2016 года.