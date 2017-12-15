15 декабря 2017, 18:25
ФАС проверит частичную отмену роуминга сотовыми операторами
В течение следующей недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, как сотовые операторы исполняют ее предписание по отмене внутрисетевого роуминга на территории России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.
Летом ФАС предписала четырем основным сотовым операторам («Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2) исключить из тарифов на услуги связи в поездках по стране необоснованное повышение цен.
Срок исполнения предписания истек 15 декабря 2017 года.
Полная отмена внутрисетевого роуминга должна произойти в первой половине 2018 года.
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