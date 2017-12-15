В Совфеде предложили заменить флаг России на ОИ-2018 флагами регионов

Представитель Алтая в Совете Федерации РФ Владимир Полетаев предложил компенсировать отсутствие национального российского флага на Олимпийских играх 2018 года флагами субъектов Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил Россию от участия в ОИ-2018, разрешив выступить лишь отдельным «чистым» российским спортсменам, причем под нейтральным флагом, без российского триколора и национального гимна.

Полетаев отметил: «Российский триколор нельзя будет, в соответствии с решением МОК, пронести нашим спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Но если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не станет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на Играх».

Сенатор обратится через социальные сети к российским болельщикам, которые поедут в Пхенчхан, с призывом также взять флаги российских регионов и поддержать наших атлетов.

Между тем в запрете МОК есть небольшое изъятие: российский флаг может появиться на Олимпиаде в Пхенчхане, но не ранее церемонии закрытия и при условии, что все участники из России о Олимпийский комитет России продемонстрируют уважение и соблюдение всех требований МОК.