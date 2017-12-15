ФИФА пригрозила отстранить сборную Испании от ЧМ-2018 из-за действий властей

Вмешательство испанских властей в работу национальной федерации футбола может привести к отстранению сборной Испании от участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом говорится в письме Международной федерации футбола (ФИФА) в адрес Королевской испанской федерации футбола, пишет El Pais.

Ранее Высший спортивный совет Испании отстранил от должности президента федерации Анхеля Марию Вильяр из-за обвинений в коррупции. Высший спортивный совет также намерен организовать перевыборы президента федерации.

По мнению ФИФА, это является вмешательством в деятельность федерации.