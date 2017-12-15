Трамп предлагал продать изъятую у России дипсобственность

Президент США Дональд Трамп предлагал госсекретарю Рексу Тилллерсону продать два особняка, изъятые у МИД России в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом Трамп говорил своему окружению, пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

«Я сказал Рексу, что мы не отдадим обратно эту недвижимость русским. Нам лучше продать [коттеджи] и получить деньги?» — цитирует источник президента.

По его словам, общение состоялось после пресс-конференции в Белом доме, на которой представители спецслужб показали Трампу карты, из которых следовало, что дачи российских дипломатов находятся близко к секретным объектам.

Оба особняка были конфискованы в декабре 2016 года уходящей администрацией Барака Обамы. Конфискация дипсобственности и высылка 35 российских дипломатов были объявлены возмездием за вмешательство России в американские выборы — взлом серверов Демпартии и обнародование переписки кандидата Хиллари Клинтон.