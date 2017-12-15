ФСБ задержала в Петербурге планировавших теракты исламистов

В Петербурге задержаны семь человек, которые, по данным ФСБ, планировали совершить серию терактов в городе 16 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе спецслужбы, поступившем в ТАСС.

По данным ФСБ, задержанные образовали «законспирированную ячейку» сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Этой ячейкой, отмечает спецслужба, руководили из-за рубежа через мессенджер Telegram.

16 декабря группа планировала совершить подрыв смертника «в одном из культовых учреждений», а также «убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей».

У задержанных изъяты взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, а также боеприпасы и экстремистская литература.

Кроме этого силовики ликвидировали лабораторию по изготовлению взрывных устройств.

Имен задержанных и другой информации о них не приводится.