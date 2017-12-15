Гафт перенес операцию из-за проблем с рукой

Актер Валентин Гафт перенес операцию, сообщил РИА Новости его коллега по московскому театру «Современник» Саид Багов.

«Только что закончилась операция, и, по словам врачей, она прошла хорошо и Валентин Иосифович чувствует себя нормально», — сказал Багов.

Он добавил, что операция потребовалась из-за проблем с рукой. Каких, агентство не уточняет.

Накануне стало известно, что 82-летний актер попал в больницу. Представитель «Современника» говорил, что Гафт находится на плановом обследовании.

Спектакль «Пока существует пространство», в котором играет народный артист России, перенесли с 15 декабря на 5 февраля.