Улюкаев признан виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки, сообщает РИА Новости.

15 декабря в суде проходит оглашение приговора по делу Улюкаева, которому вменяется получение взятки в размере 2 млн долларов.

Судья Лариса Семенова провозгласила: «Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку».

Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей.