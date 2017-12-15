15 декабря 2017, 11:41
Улюкаев признан виновным в получении взятки
Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки, сообщает РИА Новости.
15 декабря в суде проходит оглашение приговора по делу Улюкаева, которому вменяется получение взятки в размере 2 млн долларов.
Судья Лариса Семенова провозгласила: «Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку».
Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей.
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