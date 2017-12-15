Трамп попросил у России помощи с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон надеется получить помощь России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщает Reuters.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин провел с Трампом телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы КНДР.

Трамп отметил: «Главная задача была — поговорить о Северной Корее, потому что мы бы с удовольствием приняли его помощь с Северной Кореей. Китай помогает, Россия не помогает. Мы бы хотели помощи от России».

Между тем в ходе ежегодной большой пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что РФ не признает ядерный статус КНДР и не поддерживает «все, что там происходит», а США обвинил в провоцировании властей Северной Кореи.