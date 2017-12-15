Индекс потребительских настроений по всей России вышел в «зеленую зону»

Индекс потребительских настроений в IV квартале 2017 года во всех российских регионах достиг позитивных значений впервые с начала кризиса, говорится в отчете Международного института маркетинговых и социальных исследований (GfK).

Ранее положительный индекс (выше 100 пунктов) фиксировался во всех регионах РФ лишь в 2013 году, затем значения начали падать. В 2015-2016 годах негативные настроения доминировали во всех или почти во всех регионах страны. В начале текущего года в отрицательной зоне оставались Поволжье, Дальний Восток, северо-запад и юг страны; в третьем квартале — Сибирь и Северный Кавказ.

Генеральный директор GfK Rus Александр Демидов отметил: «Мы можем сказать, что несмотря на тревоги и трудности текущего момента, индекс потребительских настроений в России вышел на докризисный уровень по всем показателям».

Индекс потребительских настроений в методике GfK представляет собой среднюю арифметическую частных индексов (Индекса текущего состояния и Индекса потребительских ожиданий), рассчитанных на базе ответов по каждому из пяти заданных вопросов. Для расчета используется многоступенчатая, стратифицированная выборка, репрезентирующая все население России в возрасте 16+. Объем выборки — не менее 2100 интервью.