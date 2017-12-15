Промсвязьбанк сообщил о проблемах в работе интернет-банка

Промсвязьбанк признает увеличение времени ожидания при входе в мобильный или интернет-банк и призывает клиентов не волноваться, говорится в сообщении настранице банка во «ВКонтакте».

В банке поясняют: «Работа всех подразделений и бизнес-линий ПСБ продолжается в обычном режиме. Офисы банка, мобильное приложение, интернет банк, платежные карты – все работает без изменений. Мы на связи!».

Напомним, ЦБ принял план мер по предотвращению банкротства Промсвязьбанка, при этом подчеркнув, что банк продолжает работу в обычном режиме, а регулятор готов оказать финансовую поддержку.

Совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы выпустили обращение к клиентам и партнерам банка, в котором подчеркнули, что работа всех подразделений продолжается и кредитная организация ведет «конструктивный диалог» с Центробанком.

В Минфине, в свою очередь, отметили, что ситуация с Промсвязьбанком не вызовет «эффект домино» в банковском секторе.