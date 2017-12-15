Майкл Джордан назван самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен. Первое место списка занял американский баскетболист Майкл Джордан.

Сумма его доходов за спортивную карьеру составила 1,85 млрд долларов в ценах 2017 года или 1,5 млрд долларов в текущих ценах.

Далее идут три американских гольфиста.

На втором месте Тайгер Вудс, заработавший в общей сложности 1,7 млрд долларов в ценах этого года.

На третьем — гольфист Арнольд Палмер, которого не стало в 2016 году. Его заработок оценивается в 1,4 млрд долларов.

На четвертом месте гольфист Джек Никлаус (1,2 млрд).

Пятую строчку занял автогонщик «Формулы 1» Михаэль Шумахер с заработанным 1 млрд долларов.

В десятку спортсменов с наибольшими доходами также вошли английский футболист Дэвид Бекхэм (800 млн долларов), боксер из США Флойд Мейвезер (785 млн) и португальский футболист Криштиану Роналду (725 млн).