В Кремле посчитали недоказанными обвинения в адрес Керимова во Франции

Вина российского сенатора Сулеймана Керимова в настоящее время не доказана, нужно дождаться решения французского суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Керимова обвиняют во Франции в неуплате налогов на сотни миллионов евро за покупку вилл по заниженной стоимости и под чужим именем.

«Воспринимать эти данные как подтвержденные и доказанные мы с вами не можем, поэтому давайте все-таки дождемся момента урегулирования, юридического урегулирования того спора, который сейчас обсуждается во Франции», — сообщил Песков.

Керимов был задержан во Франции 20 ноября и отпущен на свободу под залог в 40 млн евро.

Российские официальные лица несколько раз заявляли, что сенатора нельзя было задерживать, поскольку у него есть дипломатический паспорт. Однако вскоре выяснилось, что он прибыл в страну как частное лицо.