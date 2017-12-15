Путин обсудил с Трампом Северную Корею

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено ситуации в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова. Стороны договорились о продолжении контактов.

Отметим, ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что РФ не признает ядерный статус КНДР и не поддерживает «все, что там происходит», а США обвинил в провоцировании властей Северной Кореи.

Между тем власти Японии расширили санкции в отношении КНДР. В санкционный список вошли учреждения и лица, связанные с финансовым сектором, торговлей углем и минералами, транспортом, а также направлением северокорейских рабочих за рубеж — всего 103 юридических и 108 физических лиц.

Спецпредставитель США по Корее Джозеф Юн заявил, что наряду с санкциями против КНДР Вашингтону следует наладить прямой диалог с Пхеньяном: «Нам надо проводить прямую дипломатию параллельно с применением санкций. Эта наша политика, которая базируется на оказании давления и вовлеченности в диалог, и мы будем так действовать» (цитата по «Интерфаксу»).