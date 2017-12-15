15 декабря 2017, 19:18
Косово объявило о создании собственной армии к марту 2018 года
Премьер-министр непризнанного государства Косово Рамуш Харадинай заявил, что полноценная армия в Косово будет создана в марте 2018 года, сообщает ТАСС.
Харадинай отметил: «Вопрос создания армии и визовой либерализации с ЕС будет обсуждаться в Брюсселе 18 декабря. Армия будет создана в марте 2018 года».
Создание полноценной собственной армии было одним из пунктом предвыборной программы Рамуша Харадиная, причем ранее он обещал создать ее в течение 90 дней после формирования своего правительства.
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