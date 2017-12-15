В Испании не поверили в угрозу отстранения от ЧМ-2018

Временный президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хуан Луис Ларреа заявил, что отстранение сборной страны от участия в чемпионате мира 2018 года невозможно, сообщает AS.

Ларреа заявил: «Никто не собирается выгонять Испанию с мундиаля. Это невозможно. И этого не произойдет».

Как напомнил временный президент RFEF, Испания прошла отбор в финальную стадию ЧМ-2018 в соответствии со всеми правилами и «ФИФА с этим согласна».

Ранее СМИ сообщили, что ФИФА может отстранить сборную Испании от участия в мундиале из-за вмешательства испанских властей в работу национальной федерации футбола: Высший спортивный совет Испании отстранил от должности президента федерации Анхеля Марию Вильяр из-за обвинений в коррупции.

Ларреа, комментируя ситуацию, заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино во время очной встречи рассказал, что предыдущий руководитель RFEF Анхель Вильяр, обвиненный в коррупции, прислал письмо с добровольным отказом от занимаемой должности.