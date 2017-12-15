Лавров заявил о вмешательстве США в выборы в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вмешательство в выборы в России происходит постоянно, в том числе этим грешат США, сообщает РИА Новости.

Лавров отметил: «В наши выборы вмешиваются постоянно, президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных».

Однако, подчеркнул дипломат, на российских выборах будут решать «не какие-то наши зарубежные партнеры, а решать будет российский народ».

Напомним, в США многократно звучали обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. В частности, Демократическая партия США и ее кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвиняли «русских хакеров» во взломе партийных серверов по заказу Кремля. В России эти обвинения отрицают.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря на вопрос о расследовании «российского следа» в президентских выборах США ответил, что «это все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелигитимный характер».