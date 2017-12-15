ЦБ отозвал лицензию у банка «Солидарность» из второй сотни

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Солидарность», занимавшего на 1 декабря 185-е место в банковской системе РФ по величине активов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ отмечает, что проблемы у банка «Солидарность» возникли «вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов».

«Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — добавляет регулятор.

В «Солидарность» назначена временная администрация, которая будет действовать до начала работы конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк «Солидарность» — участник системы страхования вкладов.