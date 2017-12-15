В посольстве США назвали ложью обвинение во вмешательстве в российскую политику

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон прокомментировала слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что американские дипломаты вмешиваются в российскую политику.

Лавров сегодня заявил: «В наши выборы вмешиваются постоянно, президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных».

По словам Олсон, «эти обвинения ложны и способны нанести ущерб» (цитата РИА Новости).

«Подобные заявления, как и озвученные ранее обвинения в адрес США в поддержке ИГИЛ — это опасная тенденция, которая подрывает попытки выстроить более стабильные отношения — то, чего хотели бы наши лидеры», — добавила пресс-секретарь.

ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».