РФ и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения

о возобновлении авиасообщения после двухлетнего перерыва, сообщает РИА Новости Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали межправительственный протокол

Документ о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации вступит в силу через 30 дней.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года, после теракта на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.

Накануне подписания документа министр транспорта России Максим Соколов заявил, что авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено в первой половине февраля. При этом рейсы в курортные города Египта, по словам главы Минтранса, «это задача на следующий год».