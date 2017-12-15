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15 декабря 2017, 18:25
гражданская авиация Египет Минтранспорта

РФ и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения

Самолет в небе
Самолет в небе
Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали межправительственный протокол о возобновлении авиасообщения после двухлетнего перерыва, сообщает РИА Новости.
 
Документ о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации вступит в силу через 30 дней.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года, после теракта на борту самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.

Накануне подписания документа министр транспорта России Максим Соколов заявил, что авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено в первой половине февраля. При этом рейсы в курортные города Египта, по словам главы Минтранса, «это задача на следующий год».

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