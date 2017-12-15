Минфин пообещал не допустить «эффект домино» из-за Промсвязьбанка

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ситуация с Промсвязьбанком не вызовет «эффект домино» в банковском секторе, сообщает РИА Новости.

Напомним, ЦБ принял план мер по предотвращению банкротства Промсвязьбанка, при этом подчеркнув, что банк продолжает работу в обычном режиме, а регулятор готов оказать финансовую поддержку.

Совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы выпустили обращение к клиентам и партнерам банка, в котором подчеркнули, что работа всех подразделений продолжается и кредитная организация ведет «конструктивный диалог» с Центробанком.

Комментируя ситуацию, Алексей Моисеев отметил: «"Эффект домино" бывает, когда банк банкротится, когда банк находится в санации, он выполняет все свои обязательства перед всеми своими кредиторами. Поэтому никакого эффекта и даже причин эффекта у нас нет».

Как подчеркнул замминистра, «никакого напряжения не видим, ни рисков, ни напряжения, потому что механизм санации в новой редакции для этого и создан, чтобы никаких рисков не было».

Между тем начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал по просьбе РИА Новости, какой может оказаться совокупная разница между величиной обязательств и активов Промсвязьбанка: «Если действительно будут начислены резервы на сумму 130 миллиардов рублей, то в балансе банка возникнет "дыра" в размере 43 миллиардов рублей, если исходить из отчетности на 1 ноября».