Дума подняла МРОТ до прожиточного минимума

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.

В соответствии с нормами закона, который вступит в силу в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ Владимиром Путиным, с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей. С 1 января 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению показателя.

Для сравнения: в настоящее время МРОТ установлен на федеральном уровне в размере 7800 рублей (регионы вправе его повысить за счет собственных средств), тогда как прожиточный минимум — от 8496 рублей (для пенсионеров) до 11160 рублей (для трудоспособного населения).