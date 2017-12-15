В Назарете отменили Рождество

Мэр израильского города Назарет объявил об отмене ежегодных торжеств по случаю Рождества из-за решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом пишет The Times of Israel.

Жители города — израильские арабы, две трети из них исповедуют ислам, как и сам градоначальник Али Салам. Еще треть — христиане. На празднование Рождества в Назарет ежегодно съезжаются паломники и туристы, приносящие городу значительный доход.

«Наша идентичность и вера не обсуждаются. Решение [Дональда Трампа] лишило праздник радости, поэтому мы отменим торжества в этом году», — заявил мэр.

Согласно Библии, в Назарете совершилось Благовещение и прошли детство и юность Иисуса Христа.

6 декабря Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и заявил о переносе в город посольства США из Тель-Авива. Палестинцы считают, что восточная част Иерусалима является столицей их государства.