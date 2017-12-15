15 декабря 2017, 08:00
СМИ рассказали об отказе Медведева уволить главу Росавиации
Премьер-министр РФ и вице-премьер Аркадий Дворкович дали отрицательную резолюцию на представление Министерства транспорта РФ об увольнении главы Росавиации Александра Нерадько, рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к отрасли.
Напомним, о письме главы Минтранса Максима Соколова Медведеву стало известно накануне, 14 декабря. В ведомстве от комментариев отказались, однако по данным СМИ, претензии связаны с проблемами авиакомпании «Вим-Авиа» и несогласованностью при разработке нормативно-правовых документов.
Однако Медведев и Дворкович, по утверждению собеседников «Коммерсанта», с предложением Соколова не согласились.
Подробности не приводятся. В Минтрансе, Росавиации, аппарате Дворковича отказались от комментариев.
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