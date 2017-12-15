В США отменили введенный при Обаме сетевой нейтралитет

Федеральная комиссия США по коммуникациям отменила принцип сетевого нейтралитета, введенный в 2015 году при президенте Бараке Обаме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Принцип нейтралитета запрещал крупным поставщикам интернет-услуг отдавать приоритет загрузке определенных сайтов и приложений, а также замедлять или блокировать доступ к контенту в сети.

В ОБСЕ уже выразили обеспокоенность этим решением.

«Это настоящий удар по принципам доступа к информации, свободе СМИ и цифровым правам в сети», — написал в твиттере Арлем Дезир, занимающийся в ОБСЕ вопросами свободы СМИ.