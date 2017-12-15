Пожизненно отстраненная от Игр скелетонистка Елена Никитина выиграла ЧЕ

Россиянка Елена Никитина завоевала золото по скелетону на чемпионате Европы в австрийском Инсбруке. Об этом сообщает в твиттере Международная федерация бобслея и скелетона.

На втором месте немка Жаклин Леллинг, на третьем — австрийка Янина Флок.

Также Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира, с которым совмещен чемпионат.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил спортсменку от участия в Олимпийских играх. Она также была лишена бронзовой награды Сочи. Однако Международная федерация бобслея и скелетона разрешила Никитиной и другим атлетам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.