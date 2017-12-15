В Кремле признали нежелание Путина упоминать фамилию Навального

Нежелание президента Владимира Путина называть по имени оппозиционера Алексея Навального связано с отношением главы государства к политику. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Путин, Песков, а также ряд политиков и журналистов центральных СМИ избегают публично произносить фамилию Навального. Вместо этого его называют его «этот господин», «осужденный персонаж», «упомянутый гражданин» и т. д.

На вопрос, почему президент не называет Навального по имени, Песков ответил: «Ну, не называет. Действительно, мы тоже это замечаем».

«По всей видимости, — продолжил пресс-секретарь, — это связано с отношением к этому человеку, которое, собственно, президент и не скрывал на вчерашней пресс-конференции».