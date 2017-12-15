«Нелюбовь» Звягинцева вошла в короткий список претендентов на «Оскар»‍

Мелодрама «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошла в короткий список премии «Оскар» среди фильмов, вышедших не на английском языке. Об этом сообщается на сайте премии.

Российская картина поборется за «Оскар» с фильмами «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастиана Лелио, «Фокстрот» израильтянина Самуэля Маоза, «На пределе» Фатиха Акина (ФРГ), «О теле и душе» венгерского режиссера Ильдико Эньеди, «Квадрат» Рубена Эстлунда из Швеции, «Оскорбление» ливанца Зиада Дуэри, «Рана» Джона Тренгова (ЮАР) и «Фелисите» Алена Гомиса из Сенегала.

Пять картин из этого списка войдут в окончательный список номинантов на премию.

«Оскары» будут вручены 4 марта 2018 года.