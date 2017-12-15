Глава ЦИК назвала стоимость информирования избирателей о выборах

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что информирование одного избирателя о предстоящих 18 марта выборах президента обойдется в 5 рублей, сообщает РИА Новости.

Памфилова отметила: «Что такое информационно-разъяснительная деятельность: это примерно в среднем по 5 с чем-то рублей на каждого человека. Эти средства в 770 миллионов практически все уходят в регионы — свыше 600 миллионов».

Глава ЦИК пояснила, что указанные средства будут потрачены на «наглядную агитацию», в том числе на буклеты, плакаты на избирательных участках.

Напомним, после муниципальных выборов в Москве в сентябре уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что явка на выборах была невысокой из-за недостаточного информирования избирателей.