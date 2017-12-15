Суд арестовал замглавы Росимущества по подозрению в хищении‍

Тверской суд Москвы арестовал ​заместителя главы Росимущества Елену Паткину, сообщает РБК со ссылкой на материалы в картотеке суда.

Согласно этим данным, решение об аресте Паткиной было вынесено 11 декабря, 13 декабря ее защита подала апелляционную жалобу.

Елена Паткина проходит по делу, возбужденному в соответствии с ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, о которой пишет «Коммерсантъ», «некоторые сотрудники» управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Паткина, пользовались услугами фиктивных компаний по обналичке средств с так называемого балансового счета, куда поступали в том числе платежи участвовавших в торгах компаний. В Росимуществе, как пишет издание, хранящиеся на этом счете «сотни миллионов рублей» сотрудники ведомства между собой называли «бесхозными».

По данным «Коммерсанта», Паткиной, которую следствие считает организатором мошенничества, инкриминируется хищение не менее 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.

При этом в Росимуществе заявили, что не знают ни об аресте Паткиной, ни о каком-либо уголовном расследовании в отношении нее, а советник главы ведомства Денис Лазарев сообщил, что, по его данным, в настоящий момент Паткина находится на больничном.