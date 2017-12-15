Дед Мороз заявил об отказе от пенсии

Сказочный персонаж Дед Мороз провел пресс-конференцию в ТАСС по случаю своего приезда в Москву из резиденции в Великом Устюге.

В беседе с журналистами Дед Мороз рассказал, что не получает пенсию, так как «полон сил и энергии».

«Я отказался от пенсии. Когда я только поселился в Великом Устюге, приходили представители Пенсионного фонда, пытались вручить мне пенсионный билет», — отметил персонаж.

Дед Мороз также сообщил, что ему «столько лет, сколько существует мир».

На вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты, Дед Мороз отметил: «Вот я не уверен, что президент Российской Федерации может стать Дедом Морозом. Так что я считаю, что моя должность выше».

На вопрос, будет ли подарок действующему президенту Владимиру Путину, он сообщил: «Обязательно. Какой — не скажу» (цитата по РИА Новости).