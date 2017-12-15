Дума приняла закон об индексации пенсий в 2018 году

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социального развития России.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с законопроектом сроки индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам и фиксированной выплаты к ним переносятся на 1 января 2018 года.

Кроме того, устанавливается единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем величину инфляции.

Фиксированная выплата и стоимость одного пенсионного коэффициента будут проиндексированы на 1,037 и составят, соответственно, 4982,9 рубля и 81,49 рубля.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагавший вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.