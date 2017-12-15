В Пентагоне рассказали о новом сближении с российской авиацией в Сирии

Истребители ВВС США F-22 вновь выпустили тепловые ловушки при сближении с двумя российскими Су-25 в Сирии. Об этом Fox News заявил официальный представитель Минобороны США.

По его словам, тепловые ловушки отстреливались для привлечения внимания, после того как Су-25 пересекли условную границу вдоль Евфрата, о которой договорились РФ и США, чтобы не создавать помех авиации друг друга.

Отмечается, что после появления американских истребителей российские ВКС покинули этот район.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американская авиация, несколько раз сближаясь с российской в районе Евфрата, создавала помехи уничтожению террористов запрещенного в России ИГ.

В частности, по словам Конашенкова, 23 ноября американский истребитель F-22 выпустил тепловые ловушки, а также имитировал воздушный бой рядом с двумя российскими Су-25. После появления истребителя Су-35с F-22 «поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака», утверждал Конашенков.