Антитела к вирусу лихорадки Эбола вырабатываются через сорок лет после болезни

В новом исследовании обнаружилось, что у людей, которые сорок лет назад выжили после вирусной лихорадки Эбола, в организме до сих пор вырабатываются антитела против вируса. Находка подтверждает широко распространенное предположение о том, что выжившие после лихорадки Эбола сохраняют иммунитет к вирусу на всю жизнь. Работа может также помочь в разработке новых лекарств и прояснить долгосрочные последствия этой болезни.

Впервые в истории лихорадка Эбола была обнаружена в 1976 году в маленькой деревне Ямбуку у реки Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго. Из 318 заболевших погибли 280 человек. В 2014 году Ямбуку посетила эпидемиолог Анна Римуан (Anne Rimoin) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая решила выяснить, сохраняется ли иммунный ответ у людей, переболевших сорок лет назад. Римуан и ее коллеги сумели найти 14 человек в возрасте от 55 до 86 лет, которые согласились дать образцы крови.

В результате у всех переболевших лихорадкой Эбола в 1976 году в крови обнаружились антитела к трем белкам вируса. У четырех человек антитела не просто связывались с вирусными белками, а были в состоянии его нейтрализовать, делая неспособным заразить клетки. Теперь ученые под руководством Анны Римуан изучают состояние здоровья переболевших во время вспышки 1976 года, чтобы определить, имеются ли у заболевания долгосрочные последствия. Также они приступили к сбору образцов у пациентов, выживших после другой вспышки лихорадки Эбола, которая случилась в 1995 году в городе Киквит (ДР Конго).

Итоги исследования опубликовал The Journal of Infectious Diseases.