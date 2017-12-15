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15 декабря 2017, 10:54
биология медицина

Управление «клеточной смертью» поможет победить опасное заболевание

Ученые добились уменьшения симптомов фиброза у лабораторных мышей
Ученые добились уменьшения симптомов фиброза у лабораторных мышей
Rama/Wikimedia Commons

Исследователи из Бостона предложили способ борьбы с фиброзом при помощи управления апоптозом – гибелью клеток организма. Вызывая самоуничтожение микрофибробластов, они добились уменьшения симптомов фиброза у лабораторных мышей.

Фиброзом называют появление рубцов из соединительной ткани. Обычно он возникает в ответ на воспаление и служит для изоляции пораженного участка органа. Но иногда этот процесс начинает неконтролируемо развиваться, в результате замещения здоровой ткани на рубцовую орган уже не может нормально функционировать. Причиной этого оказывается тот факт, что особый тип клеток – микрофибробласты – не самоуничтожаются, выполнив свои функции, а продолжают работать. Фиброз поражает кожу, легкие, сердце, печень и другие органы.

Врачи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостане Эндрю Тагер (Andrew Tager) и Дэвид Лагарес (David Lagares) с коллегами искали способ борьбы с одной из разновидностей фиброза – аутоиммунной склеродермией. Они были весьма удивлены, когда обнаружили, что в активных миофибробластах, вызывающих склеродермию, митохондрии содержат белок BIM, ответственный за запуск апоптоза. И все же, эти клетки не умирали. «Они должны гибнуть, но по какой-то причине не выполняют эту программу», – говорит Лагарес. Основываясь на собственных предыдущих исследованиях и на результатах других ученых авторы работы обратили внимание на семейство белков BCL-2, которые тоже связаны с регуляцией апоптоза, причем способны как стимулировать, так и тормозить этот процесс. Они подозревали, что баланс между регулирующими белками может быть нарушен. Изучение активности соответствующих генов у мышей со склеродермией подтвердило это предположение. Один из останавливающих апоптоз белков – Bcl-xL – накапливался в микрофибробластах.

Ученые заинтересовались, нет ли препаратов, нацеленных именно на этот белок. И оказалось, что такой препарат под названием ABT-263, или навитоклакс, проходит клинические испытания в качестве средства лечения рака. Это вещество дали подопытным мышам, и у них действительно началось самоуничтожение микрофибробластов. ABT-263 действовал именно на эти клетки, так как в них находилось наибольшее скопление целевого белка. В результате у мышей не только прекратилось дальнейшее развитие склеродермии, но и уже проявившиеся эффекты болезни смягчились. По словам Лагареса, рубцовая ткань как будто таяла.

Теперь ученым предстоит проверить, играет ли белок Bcl-xL аналогичную роль в развитии фиброза у людей. Если это подтвердится, ABT-263 может стать эффективным лекарством от этого заболевания.

Итоги работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

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